Il giornalista Marco Bucciantini ha commentato a Radio Bruno Toscana la situazione in casa Fiorentina, a cominciare dagli esterni: "In alcuni ruoli, perché nessuno si prende il posto? Ci sta mancando Ikone, che si era ripreso nella parte finale della scorsa stagione. Quando c'è Kouame fa spesso fatica a darti giocate importanti. In questo senso, Sottil stava crescendo ma è tornato drasticamente indietro con un gravissimo infortunio. Come puoi colpevolizzare l'allenatore dove non ci sono gerarchie?".

Sul dualismo Nzola-Beltran: “Se uno dei due desse rassicurazioni maggiori, sarebbe tutto più facile. Non è colpa dell'alternanza se i loro gol non arrivano, evidentemente dove non ci sono gerarchie mancano i calciatori fondamentali. La Fiorentina ne ha due: Gonzalez e Bonaventura. Guarda caso, sono sempre in campo. Detto questo, gli attaccanti sono semplicemente un po' inceppati. Speriamo che la Conference faccia lo stesso effetto che ha fatto a Jovic e a Cabral”.