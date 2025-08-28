A Radio Bruno ha parlato Leonardo Semplici, ex allenatore della Fiorentina Primavera e di Serie A e Serie B, commentando varie vicende di casa viola ed esprimendosi anche sulla sfida odierna contro il Polissya.

‘Le scelte di Pioli? Vede la squadra tutta la settimana’

“Pioli utilizzerà la partita di oggi col Polissya anche per dare minutaggio a vari giocatori in vista delle prossime partite che la Fiorentina affronterà e per vedere calciatori che ha impiegato meno. I cambi fatti col Cagliari? L'allenatore conosce i giocatori e la loro settimana, credo che le scelte di Pioli siano state giuste perchè voleva qualcosa di diverso per la squadra. Oggi a portiere e difensori non si chiude più soltanto di difendere, ma anche di costruire, e la Fiorentina vuole elementi che sanno abbinare fase difensiva e di impostazione, prendendosi delle responsabilità in campo. La Fiorentina oggi ha alternative all'altezza per ogni zona del campo”.

‘Pioli ha fiducia in Ndour, è giovane e potrà affermarsi’

“Ndour è un giocatore di prospettiva e che ha bisogno della fiducia dell'ambiente e dell'allenatore, non credo che ci siano dubbi sulla fiducia di Pioli nel giocatore, visto che lo fa giocare. È giovane, si potrà far valere, giocare nella Fiorentina non è così semplice, l'ambiente si aspetta il risultato. Ha le capacità per potersi affermare e dare un contributo”.