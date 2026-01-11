Pari e spettacolo tra Inter e Napoli, verdetti rimandati. Conte-show ed espulsione. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finisce il confronto delle 20:45 di questa domenica di Serie A. E ogni verdetto per la lotta Scudetto è ufficialmente rimandato, ancora è troppo presto.

Pari tra Inter e Napoli

Inter-Napoli è una partita bellissima e molto intensa. Dopo neanche dieci minuti i nerazzurri sono avanti con Dimarco con un bel diagonale sinistro, segue poi la risposta di McTominay. A metà ripresa l'episodio che gira la gara, un rigore per i padroni di casa che manda Conte su tutte le furie: battibecco con Doveri, improperi e inevitabile espulsione. Calhanoglu trasforma dal dischetto, ma nel finale ancora McTominay acciuffa il definitivo 2-2. Inter ancora a +4 sul Napoli e a +3 sul Milan, oggi fermato dal pari contro la Fiorentina.

Non cambiano gli equilibri in vetta

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 43, Milan 40, Roma 39, Napoli 39, Juventus 36, Como 34, Atalanta 31, Lazio 28, Bologna 27, Udinese 26, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 22, Parma 21, Cagliari 19, Lecce 17, Genoa 16, Fiorentina 14, Verona 13, Pisa 13.