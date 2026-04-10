Recupero flash tra le fila della Lazio: un top brucia le tappe per esserci già a Firenze
Lunedì sera si chiuderà la 32sima giornata di Serie A con il posticipo del Franchi tra la Fiorentina e la Lazio. Viola già certi delle assenze degli squalificati Fagioli e Gudmundsson - restano da capire le varie situazioni degli infortunati -, mentre i biancocelesti puntano a un rientro di fondamentale importanza.
Recupero flash
Si tratta di Mattia Zaccagni, ala in forze alla Lazio, assente nelle ultime due partite dei suoi per via di una lesione muscolare: se fino a ieri si parlava di un suo recupero certo solo in vista della sfida successiva a quella contro la Fiorentina, pare che il capitano della Lazio ce la farà già ad essere in distinta per la gara del Franchi.
Presente, sì, ma come?
Tuttavia, difficile immaginarsi un suo impiego: l'impressione è che Sarri preferisca preservarne le prestazioni in vista della partita del 18, a Napoli, che sarà poi seguita dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta (all'andata terminò 2-2).