Il Ghana fa il suo e porta Lamptey ai Mondiali ma l'esterno viola rientrerebbe giusto a ridosso del torneo

In questa pausa Nazionale di ottobre ci sono altre squadre che hanno staccato il pass per Usa-Canada-Messico 2026 e l'ultima in ordine cronologico è il Ghana grazie all'1-0 rifilato alle Isole Comore.

Lamptey

Del gruppo delle black stars farebbe parte anche Tariq Lamptey ma l'esterno appena arrivato alla Fiorentina si è fatto male al ginocchio al suo debutto da titolare in viola e starà fuori diversi mesi.

Difficile ma non impossibile

Difficile, ma comunque possibile, vederlo al Mondiale anche se per le gare di settembre il ct Addo l'aveva chiamato, pur senza farlo giocare.