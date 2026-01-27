La novità sul mercato: un mediano di interdizione per la Fiorentina. Un domino in preparazione
Sarà un fine gennaio frenetico per la dirigenza della Fiorentina, compreso anche il nuovo ds in pectore, Paratici, che è chiamata a rinforzare prima di tutto la difesa della squadra, ma probabilmente anche il centrocampo.
La principale novità di un lunedì di riflessioni è proprio questa. Il Corriere Fiorentino riporta la notizia che il club viola ha deciso di allargare il proprio raggio d’azione, aggiungendo a un difensore centrale da reperire sul mercato anche il profilo di un mediano d’interdizione che possa alzare il tasso fisico in mezzo al campo.
Un’operazione questa che viene valutata, considerando la sempre più probabile uscita di Nicolussi Caviglia, finito nel mirino del Parma. Un domino che la Fiorentina conta di avviare non appena sarà individuato un sostituto all’altezza.