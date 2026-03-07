Adesso è ufficiale: Ghilardi è a tutti gli effetti un giocatore della Roma. Ecco quanto incasserà la Fiorentina

Il pareggio ottenuto dalla Roma contro la Juventus ha avuto effetti anche sul mercato. Il punto conquistato nel 3-3 dell’Olimpico ha fatto scattare automaticamente la clausola che ha trasformato il trasferimento di Daniele Ghilardi da temporaneo a definitivo. In estate, Roma e Verona aveva stipulato un accordo secondo il quale i giallorossi avrebbero dovuto riscattare a titolo definitivo il classe 2003 al primo punto ottenuto a marzo.

Daniele Ghilardi è a tutti gli effetti un difensore della Roma

A riportare la conclusione dell’affare è stato l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio che ha sottolineato come, dopo un iniziale periodo di rodaggio durato qualche mese, il giovane difensore classe 2003 è riuscito rapidamente a guadagnarsi la fiducia di Gian Piero Gasperini, tanto che nelle ultime uscite di campionato, il tecnico giallorosso ha sempre puntato sul giocatore che, in totale, ha collezionato 13 presenze in Serie A. Fondamentale anche nelle ultime uscite di Europa League, dove ha aiutato i compagni a guadagnarsi l’accesso diretto agli ottavi.

Anche la Fiorentina incasserà qualcosa da questa operazione

Secondo quanto riportato cosi facendo la Roma ha acquistato a titolo definitivo il difensore dall’Hellas Verona per una cifra che si aggira attorno agli 12 milioni di euro. Resta da ricordare che in questa operazione guadagna qualcosa anche la Fiorentina, che al momento del suo passaggio in gialloblu si era garantita il 50% sulla futura rivendita: cosi facendo i viola incasseranno una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro.