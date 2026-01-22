Carobbi: “Commisso ha investito tanto ma ha trovato troppo tardi un uomo come Paratici. Fabbian ottimo acquisto, porta gol e fisicità”

L’ex viola Stefano Carobbi ha parlato a Toscana TV, esprimendosi su varie tematiche di casa Fiorentina, tra campo e non solo.

‘Fabbian mi piace, aggiunge struttura alla mediana’

“La Fiorentina ha giocato benissimo a Bologna, posizionandosi perfettamente in campo e mettendo in difficoltà la squadra felsinea. Non c’era paura nel giocare il pallone, di fraseggiare, la condizione fisica finalmente è accettabile. Tanti calciatori aggredivano l’area di rigore avversaria. Parisi corre un sacco, a volte anche troppo, Dodô arrembante. Fagioli sublime. Un mese fa forse avremmo subito anche il gol del 2-2 nel finale, ora no. Anche Vanoli sembrava spaesato all’inizio. Fabbian? Ottimo acquisto, ha gol nel suo bagaglio, calciatore che mi piace, ha anche corsa e aggiunge struttura al centrocampo”.

‘La fascia a De Gea ha inciso’

“Ultimamente Kean sta giocando un po’ per conto suo, Piccoli è un centravanti un po’ atipico. Kean è superiore tecnicamente ma a Bologna ad esempio Piccoli ha fatto la lotta coi difensori ed è stato utile a far salire la squadra. Il cambio di fascia ha inciso? Ranieri era il capitano perché cresciuto in viola, ma contava l’esperienza e l’approccio di De Gea nel parlare, anche con l’arbitro. Quando si sceglie un capitano, va fatto perché si sa che gioca sempre: penso abbia avuto il suo effetto la scelta di De Gea. Se devo pensare ad una Fiorentina che dà fiducia ai giovani non cedo Fortini. La situazione viola non impone una cessione, se Gasperini si impunta su di lui è un segnale”.

“Commisso è stato un presidente che ha investito tanto, ma sicuramente ha trovato troppo tardi un uomo di calcio come Paratici, anche perché è da capire se l’ha scelto lui. Barone era un punto di riferimento, ma accanto a Barone serviva prima una figura diversa. Il futuro? Ben venga gente che vuole investire, ma spero non sia qualcuno che viene per mettere in secondo piano la Fiorentina, tipo un fondo”.