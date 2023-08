Quella di oggi in casa Fiorentina è stata indubbiamente la giornata di Yerry Mina. Il difensore colombiano ha superato brillantemente le visite mediche nella clinica romana di Villa Stuart, e successivamente si è recato al Viola Park per firmare con il suo nuovo club. Italiano potrà dunque contare su un rinforzo in difesa, reparto in cui il sogno resta ancora Sutalo sebbene la concorrenza sia ogni giorno più agguerrita.

Novità potrebbero arrivare presto in merito al portiere. Il Frosinone spinge per Cerofolini e la Fiorentina potrebbe lasciar partire il ragazzo in prestito, ma a quel punto dovrebbe accelerare per un innesto tra i pali. La situazione di Grabara è in stand-by perché il polacco vuole capire se c'è la possibilità di andare al Bayern Monaco, e allora l'alternativa si chiama Lucas Perri del Botafogo. Occhio però anche all'ipotesi Christensen dell'Herta Berlino, che potrebbe riprendere quota in queste ore.

Per Castrovilli al Bournemouth si attende solo l'ufficialità, mentre oggi è arrivata quella del prestito di Toci al Sestri Levante in Serie C. Infine, passando al reparto offensivo, il Benfica è pronto a chiudere per Beltran con i soldi incassati dalla cessione di Ramos. Il nome più accreditato per la Fiorentina resta quello di Nzola.