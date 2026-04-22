Giuseppe Rossi: "Gudmundsson il mio erede, può diventare un idolo a Firenze. Il 4-2 alla Juventus..."
Parlando dell'esperienza di Giuseppe Rossi con la Fiorentina c'è sempre il grande rammarico per quello che poteva essere e invece non è stato a causa dei tanti infortuni patiti da questo grande, ex attaccante.
“Il 4-2 alla Juventus…”
Pepito ne parla sempre con gioia di quel momento della sua carriera: “Un periodo indimenticabile - sono le sue parole al Corriere dello Sport-Stadio - Quel Fiorentina-Juventus 4-2 resta una delle soddisfazioni più grandi della mia carriera”.
“Il mio testimone a Gudmundsson”
“Se vedo qualcuno nella Fiorentina di oggi che potrebbe raccogliere il suo testimone? Magari Gudmundsson. Se diventa un po’ più cattivo e si prende qualche responsabilità in più, può diventare un idolo a Firenze”.
“Verrò per il centenario”
Il 29 agosto la Fiorentina celebrerà il centenario della sua forndazione: “Non lo sapevo - conclude Rossi - allora verrò sicuramente a Firenze per festeggiare”.