Pongracic va ai Mondiali... Ma senza giocare nemmeno un minuto

Nella partita del Girone L per le qualificazioni al Mondiale 2026 si è conclusa per 3-1 la sfida tra la Croazia e le Isole Far Oer.

La cronaca della gara

A Rijeka sono gli ospiti ad andare in vantaggio al 16' con Turi con un tiro da fuori area, poi al 23' pareggia i conti con il mancino in area Gvardiol. Al 57' arriva il secondo gol della Croazia con la conclusione di Musa, e al 70' cala il tris per i suoi il centrocampista del Torino Vlasic con un destro da posizione ravvicinata. Da segnalare che per la Nazionale Croata il difensore della Fiorentina Marin Pongracic è rimasto per tutto il corso della gara in panchina.

Croazia ai Mondiali

Con questa vittoria la Croazia arriva a 19 punti, a + 6 dalla Repubblica Ceca seconda, e ottiene così la qualificazione ai Mondiali con una gara d'anticipo, dato che sarà in campo lunedì sera in casa del Montenegro per l'ultima partita del Gruppo L.