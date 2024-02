Sorteggio di Conference League, alla Fiorentina tocca un avversario israeliano. Tutti gli accoppiamenti

Un avversario israeliano per la Fiorentina negli ottavi di finale di Conference League. Il sorteggio di Nyon, positivo per i viola, ha dato questo responso: la formazione di Italiano dovrà affrontare il Maccabi Haifa. Andata in trasferta, a Budapest, dove si gioca per motivi di sicurezza, e ritorno a Firenze.

Capolista nel campionato israeliano

Il Maccabi Haifa è capolista nel proprio campionato, al pari del Maccabi Tel Aviv, altra formazione che troviamo impegnata in questa competizione, ma non è un avversario insormontabile per i viola, anzi.

Gli altri match

Il big match degli ottavi di finale è sicuramente Ajax-Aston Villa, ma è interessante anche l'accoppiamento Union SG-Fenerbahçe, con i belgi che stanno giocando un ottimo calcio.

Servette-Viktoria Plzen

Ajax-Aston Villa

Molde-Club Brugge

Union SG-Fenerbahçe

Dinamo Zagabria-Paok Salonicco

Sturm Graz-Lille

Maccabi Haifa-Fiorentina

Olympiakos-Maccabi Tel Aviv

13.06: A rappresentare Atene e la Grecia (la finale della Conference sarà proprio nella capitale greca) viene chiamato Kostas Katsouranis, ex calciatore, campione d'Europa con la Nazionale nel 2004.

13.04: Entra sul palco il segretario generale dell'Uefa, Giorgio Marchetti.

13.02: In un video vengono presentate tutte le 16 squadre che prenderanno parte agli ottavi di finale.

13.00: Via alla diretta del sorteggio. Inno della Conference in sottofondo e presentatore che introduce l'avvenimento.

A Nyon si tiene il sorteggio degli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Conference League. La Fiorentina torna dunque nell'urna dopo aver saltato i playoff avendo vinto il proprio girone e lo farà da testa di serie. In virtù di ciò saranno queste le sue possibili avversarie: Ajax, Maccabi Haifa, Sturm Graz, Union Saint-Gilloise, Olympiakos, Molde, Servette e Dinamo Zagabria.

Le altre squadre nell'urna, teste di serie come la Fiorentina, sono: Lille, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Paok, Fenerbahce e Club Brugge.

Fiorentinanews.com vi offrirà la possibilità di seguire la diretta testuale del sorteggio sul proprio sito.