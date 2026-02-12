La Nazionale Under 18 torna in campo per una doppia amichevole contro l'Ucraina: Favo chiama due giovani della Fiorentina
La Nazionale Italia Under 18, reduce dal terzo posto raggiunto agli scorsi mondiali in Qatar, si prepara per tornare in campo la prossima settimana. Gli azzurrini saranno impegnati in una doppia amichevole contro l'Ucraina, una martedì 17 alle 14.30 mentre l'altra il giovedì successivo alle 11, al Riano Athletic Center di Riano (RM). E per l'occasione il commissario tecnico Massimiliano Favo ha scelto di convocare ben 28 giocatori classe 2008, ad eccezione del difensore Karim Diop (Sampdoria) e di Destiny Elimoghale (Juventus). Presenti in lista anche due gioielli del settore giovanile della Fiorentina: il difensore della Primavera Alessandro Perrotti ed il centrocampista Antonio Pirrò.
Questa la lista completa dei convocati:
Portieri:
Renato Widmer D'Autilia (Basilea), Alessandro Longoni (Milan).
Difensori:
Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Tommaso Casadei (Cesena), Cristian Costabile (Sassuolo), Karim Diop (Sampdoria), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Davide Pavesi (Cremonese), Alessandro Perrotti (Fiorentina)
Centrocampisti:
Andrea Ballanti (Torino), Alessio Baralla (Como), Christian Dottori (Perugia), Mattia Esposito (Sorrento), Giuseppe Forte (Roma), Luca Lo Monaco (Bologna), Valerio Maccaroni (Roma), Edoardo Mariani (Vis Pesaro), Antonio Pirrò (Fiorentina), Vincenzo Prisco (Napoli), Marco Tiozzo Pagio (Juventus)
Attaccanti:
Destiny Elimoghale (Juventus), Gabriele Falasca (Torino), Christian Fogliaro (Monza), Lorenzo Paratici (Roma), Francesco Reita (Monza).