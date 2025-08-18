Tegola enorme in casa Napoli: infortunio pesante per l'attaccante principale di Conte, salta anche la Fiorentina

Tegola enorme in casa Napoli, dove da qualche minuto è stato pubblicato il report medico su Romelu Lukaku, attaccante belga che si è infortunato durante l'amichevole contro i greci dell'Olympiacos.

Il report

"In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica".

Quanto starà fuori?

Un infortunio pesantissimo, che terrà fuori il principale attaccante partenopeo almeno per tre mesi. Il belga salterà sicuramente la prima sfida contro la Fiorentina in programma al Franchi il 18 settembre.