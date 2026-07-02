Il Gubbio fa la spesa alla Fiorentina? Dopo Baroncelli gli umbri puntano un’ala gigliata
Non solo il difensore centrale classe 2005 Leonardo Baroncelli, già nella scorsa stagione in prestito in rossoblù e adesso molto vicino al trasferimento a titolo definitivo in Umbria. Il Gubbio, come scrive il Corriere dell'Umbria, mette nel mirino anche un altro calciatore della Fiorentina.
Occhi su un’ala viola
Gli umbri sono interessati anche all’attaccante esterno della Fiorentina Gabriele Bertolini, classe 2006. 98 partite, con 26 gol e 9 assist, nel settore giovanile gigliato, potrebbe essere pronto per un'esperienza in Serie C.
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