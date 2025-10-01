L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato così alla vigilia della partite di Conference League contro il Sigma Olomouc: “La Conference rappresenta sicuramente un obiettivo che ci siamo prefissati, domani è un'opportunità per cominciare al meglio questa fase campionato. La squadra conoscerà la formazione domattina, ho allenato tutti nei doppi ruoli e stanno tutti bene tranne Sohm, che ha un piccolo problema. Domattina sceglierò i titolari”.

Sulla Champions: “Sono tornato alla Fiorentina per alzare il livello, e questo resta l'obiettivo. E' vero che finora non ci sono riuscito, ma mi piace credere nel lavoro e nei valori della squadra, che ci sono e vanno solo tirati fuori. Ho sbandierato ai quattro venti le nostre ambizioni, ma è giusto che sia così se vogliamo alzare il livello. I risultati non stanno arrivando e quindi dobbiamo alzare la qualità, ma resto convinto che a fine stagione mi darete ragione”.

Sul suo stato d'animo: “Dopo Pisa ero deluso, ci sono state delle situazioni dove potevamo essere più concreti per vincere la partita. Sto bene, so cosa significa allenare la Fiorentina e che questa partenza non è quella che volevamo. Ma vado avanti con tanta fiducia, ogni stagione ha un momento delicato e bisogna passare attraverso le sconfitte e le difficoltà. Sono sicuro di avere a disposizione un gruppo indispensabile che è pronto a correggere i propri errori”.