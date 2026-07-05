Oulaï e una concorrenza che aumenta: c'è anche la Juventus sul centrocampista puntato dalla Fiorentina

La Fiorentina continua a monitorare con attenzione il centrocampista Christ Inao Oulaï nonostante le recenti smentite. Il centrocampista è uno dei profili che piace particolarmente a Fabio Paratici, ma la trattativa si presenta tutt'altro che semplice a causa delle elevate richieste economiche del Trabzonspor, deciso a valorizzare al massimo il proprio giocatore.

Per il giocatore c'è tanta concorrenza

Secondo le indiscrezioni, il club turco avrebbe già respinto un'offerta da 25 milioni di euro presentata dal Brentford, ritenendola insufficiente. Una posizione dettata anche dagli accordi con il Bastia, che incasserebbe il 20% della futura rivendita del calciatore. Per questo motivo il Trabzonspor punta a ottenere una cifra ancora più alta prima di dare il via libera alla cessione.

E si mette in fila anche la Juventus

La Fiorentina, però, non è sola nella corsa per il giocatore della Costa d'Avorio. Come riferisce La Gazzetta dello Sport anche la Juventus avrebbe inserito il centrocampista tra i propri obiettivi per aggiungere fisicità e dinamismo alla mediana. Tra i nomi valutati dal club bianconero figura inoltre il connazionale Franck Kessié, giocatore già accostato ai viola in passato. La concorrenza, quindi, rischia di rendere ancora più complicata la strada che porta a Oulaï.