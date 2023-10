Ricordate quando era tutto fatto per il passaggio di Aster Vranckx alla Fiorentina? Alla fine il Wolfsburg ha drasticamente alzato la richiesta e l'affare non si è concluso. Il centrocampista belga non è stato ceduto, contro le sue chiare volontà di andarsene. Il club tedesco non ha rispettato le promesse fatte al ragazzo, ovvero un maggiore minutaggio.

Vranckx ha fatto chiarezza a Het Laatste Nieuws. Ecco le sue parole: “Volevo andarmene da Wolfsburg. Cessione? Ho avuto contatti estremamente positivi con Fiorentina e PSV, sono sicuro che mi sarei trovato bene lì. Cercavo spazio e fiducia per poter dimostrare le mie qualità”.

La situazione del classe 2002 ex Milan non è migliorata: “Devo ancora parlare con l'allenatore. Se una squadra fa bene, posso capire che non ci siano cambiamenti. Però speravo in più minuti a disposizione. Adesso? Sono giovane e voglio giocare, dovrò valutare il mio futuro. Anche in vista degli Europei, che sono vicini”.