La doppia realtà di Kean per il quale è pronto un ruolo 'alla Mandzukic' in azzurro. Nicolussi invece copre le spalle a Tonali
Seconda tornata stagionale di Nazionali che porterà via più di un calciatore a Stefano Pioli e per la prima volta, anche più di un azzurro. Non c'è infatti il solo Kean nella lista di Gattuso ma anche il debutto assoluto di Hans Nicolussi Caviglia. Ben diverso il peso dei due, con La Gazzetta che ipotizza un ruolo ‘alla Mandzukic’ per il centravanti viola mentre il regista ex Venezia, sarà l'alternativa di Tonali.
Prima di pensare a Estonia e Israele però, i due se la vedranno con la Roma contro la quale partiranno titolari dopo il riposo di giovedì in Conference.
