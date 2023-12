Roma in campo per la rifinitura, anche Mourinho deve fare i conti con l'infermeria

Oltre alla Fiorentina, con tutta Firenze che è con il fiato sospeso per il destino di Nico Gonzalez, anche sulla sponda giallorossa la situazione è tutt’altro che rosea. La Roma di Jose Mourinho, in vista della sfida di domani sera contro la squadra di Vincenzo Italiano, questa mattina ha svolto la classica rifinitura del sabato mattina a Trigoria, con il tecnico portoghese che ha avuto l’opportunità di valutare i tanti dubbi che si porta dietro ormai da qualche giorno.

L’unica grande novità è quella riguardante al capitano Lorenzo Pellegrini, che anche questa mattina si è allenato regolarmente in gruppo. Lo scorso 5 ottobre Pellegrini si era infortunato nel match di Europa League contro il Servette ed è tornato a disposizione di José Mourinho circa due mesi dopo, il 26 novembre. Dal suo rientro, il capitano giallorosso ha giocato una gara da titolare (contro l'Udinese), mentre nelle successive due partite è sempre entrato a partita in corso. Il numero 7 giallorosso sarà regolarmente convocato, ma dovrebbe partire dalla panchina.

Poche novità invece per quello che riguarda Smalling: il difensore inglese è ancora out, e potrebbe ormai tornare disponibile solo a partire dal 2024. Continua il graduale recupero di Kumbulla che alterna da giorni sessioni individuali e in gruppo: il suo ritorno tra i convocati si avvicina, ma non sarà ancora a disposizione per la il match di domani. Presente anche Renato Sanches che scalpita e che potrebbe essere protagonista contro i viola.