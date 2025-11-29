Nella Serie A dei 39enni c'è spazio anche per Sergio Ramos? E c'è chi lo accosta alla Fiorentina

Non sarebbe certo il più vecchio della Serie A, nonostante i suoi 39 anni e questo la dice lunga sulle scelte di molti club, Fiorentina in testa. E tra gli obiettivi dello spagnolo ci sarebbe quello di tornare in Europa per tentare un ultimo assalto al Mondiale con la sua Nazionale: il campionato italiano potrebbe accoglierlo.

E secondo Calciomercato.com, tra i club che ne avrebbero disperato bisogno c'è proprio la Fiorentina, che ha una difesa a dir poco modesta. E in rosa Sergio Ramos troverebbe anche un coetaneo come Dzeko.