Si sta ribaltando la situazione! Ora è Lindelof che aspetta una risposta dalla Fiorentina. Bianco e un prestito che vale l'addio definitivo

Quella del 2025 di fatto è stata l'ultima estate di Alessandro Bianco da centrocampista viola: il classe 2002 è ad un passo da accettare la corte del Paok Salonicco e si trasferirà in prestito in Grecia. Il suo contratto con la Fiorentina scade tra un anno e questo trasferimento sa dunque di addio, sottolinea il Corriere dello Sport, in assenza di un rinnovo che nessuna delle parti ha cercato. Un esubero in meno per la prossima estate insomma.

Sul fronte entrate invece, il quotidiano sottolinea come per Victor Lindelof si stia ribaltando decisamente la situazione: prima il club viola attendeva una risposta dal difensore mentre ora è lo svedese in attesa del sì definitivo viola. La Fiorentina ha ancora qualche riflessione in ballo su Comuzzo anche se le circa 34 ore alla scadenza del mercato sembrano poche per immaginare un'uscita così importante.