Richardson flop con il Copenhagen, ancora fuori dai convocati. Svensson: "É una mia scelta, posso farlo"

Sono appena cinque le presenze di Amir Richardson con la maglia del Copenhagen, con il centrocampista di proprietà della Fiorentina che sta faticando non poco a trovare spazio in Danimarca. Anzi, da qualche partita è finito fuori squadra.

Fuori squadra

Ieri è stato nuovamente escluso dai convocati per la partita contro il Randers FC, nonostante Delaney, compagno di reparto, fosse ancora indisponibile per infortunio. Sull'argomento, si è espresso l'allenatore del Copenaghn, Bo Svensson: "È una mia decisione di tipo tecnico, presa in base a ciò che penso sia meglio per noi. È una mia scelta".

Le parole dell'allenatore

Il tecnico ha anche aggiunto: "Amir rimarrà qui fino all'estate. Ho parlato con lui di ciò che ci aspettiamo da parte sua e quindi resterà qui fino alla scadenza del suo prestito. Motivi disciplinari? Non ce ne sono, posso escluderlo".