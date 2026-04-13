Richards: "La Fiorentina ha molto da giocarsi contro di noi. L'allenatore ci ha chiesto su cosa volevamo puntare e noi..."

Il difensore del Crystal Palace, Chris Richards, dopo il successo ottenuto dalla propria squadra contro il Newcastle, ha voluto celebrare la grande settimana vissuta dalla squadra di Londra, che ha anche conseguito un netto 3-0 in Conference League contro la Fiorentina.

“L'allenatore ci ha chiesto…”

E ha rivelato: “L'allenatore in questi ultimi giorni ha parlato con noi per capire se volessimo concentrarci su campionato o Conference ed eravamo tutti d'accordo sul fatto che volessimo puntare su entrambe. Abbiamo la partita di ritorno e poi, speriamo, la semifinale di Conference. Ma, ripeto, vogliamo anche risalire la classifica in Premier League".

“La Fiorentina si gioca una stagione”

Sul match del Franchi di giovedì prossimo: “Ci aspettiamo una partita difficile, a prescindere dall'avversario. Abbiamo vinto la gara d'andata per 3-0 e sappiamo che il ritorno sarà una partita difficile. Loro hanno molto da giocarsi e, allo stesso modo, anche noi abbiamo molto da giocarci per il resto della stagione”.