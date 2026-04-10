Glasner: "Per venti minuti abbiamo visto quanto sia forte la Fiorentina. Abbiamo avuto bisogno della traversa per non prendere gol"
L'allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner, non può che uscire soddisfatto dalla partita vittoriosa contro la Fiorentina. Il 3-0 ottenuto dalla sua squadra è un buon viatico per la qualificazione alle semifinali.
"Per me la cosa più importante è stata la prestazione di oggi - ha detto il tecnico austriaco - specialmente nel primo tempo e diciamo negli ultimi 20 o 25 minuti. È stata una prestazione davvero fantastica abbiamo giocato molto bene, pressando e attaccando sempre in area avversaria. E' così tra l'altro che è nato il nostro secondo gol”.
E poi: "Questo era il piano. Sapevamo che erano molto, molto compatti, ma allo stesso tempo attaccavamo da dietro creando tantissime occasioni. È stato davvero fantastico da vedere il comportamento della squadra".
“D'altro canto, abbiamo anche visto, credo per circa 15 o 20 minuti dopo l'intervallo, quanto sia forte la Fiorentina in queste situazioni, e abbiamo avuto bisogno della traversa e di Dean Henderson in un'occasione per non prendere gol”.
Infine: “Il primo passo è stato fatto, ma il secondo dobbiamo farlo a Firenze la prossima settimana".