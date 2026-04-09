Vanoli: "L'episodio del rigore ci ha destabilizzato. Approcciata benissimo la gara e un ottimo secondo tempo"

L'alenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato su Sky dopo la partita persa nettamente dai viola contro il Crystal Palace.

“Abbiamo approcciato molto bene la partita - ha detto - l'episodio del rigore ci ha destabilizzato e non siamo stati bravi a reagire nel primo tempo. Secondo tempo invece ottimo, con personalità, ci è mancato il gol. L'unica arrabbiatura la posso avere nel finale, dove abbiamo preso il terzo gol e abbiamo rischiato di prendere anche il quarto”.

E poi: “Abbiamo fatto un'ottima partita sotto tanti punti di vista. Ci siamo confrontati contro una squadra forte tecnicamente, di Premier League. Realizzare un gol avrebbe tenuto la partita di ritorno più aperta”.

La corsa salvezza, per Vanoli, ha influenzato il percorso della squadra in Conference: “Sicuramente sì, inuile nasconderlo. Siamo stati bravi a tenere aperta questa strada finora e mi sarebbe piaicuto arrivare a questa sfida col gruppo completo. Abbiamo approcciato benissimo il match, gli episodi però ti condannano, il secondo e terzo gol potevamo evitarli”.