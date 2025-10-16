Ndour: "Allenarsi con un occhio bendato? Divertente, ma destabilizzante la prima volta"

Perché l'Italia Under 21 si allena con un occhio bendato? Se lo sono chiesti in tanti e Cronache di Spogliatoio ha provato a svelare i segreti di mister Silvio Baldini, che durante questa sosta ha avuto a disposizione anche due giocatori della Fiorentina, come Cher Ndour e Tommaso Martinelli.

Ndour: “E' divertente in realtà”

“All'inizio sinceramente era una cosa un po' strana, ti destabilizza tutto. Sei più concentrato a rimanere in equilibrio rispetto a fare un passaggio giusto. Poi però alla seconda o terza volta diventa anche divertente e stimolante. Correre con un occhio bendato è sicuramente l'aspetto più difficile”.

Anche Martinelli si è espresso a riguardo

“Il casino è anche quando ti togli la benda, perché lì per lì non ci vedi più da un occhio (ride, ndr). Per me è stata una prima volta in assoluto”.