Sabiri incredibilmente in Brasile? La possibilità c'è, tra conferme e smentite

Abdelhamid Sabiri è uno dei giocatori che la Fiorentina ha provato a cedere nell'ultimo mercato invernale, senza riuscire nell'impresa. Però qualche mercato ancora aperto c'è. Uno di questi è quello brasiliano e in queste ore, incredibilmente, sembra si siano aperte per lui le porte di questo campionato.

Vasco

Il Vasco da Gama si è informato negli ultimi giorni sulla sua situazione e potrebbe presentare un'offerta ufficiale alla Fiorentina.

San Paolo

Anche il San Paolo è stato accostato in un primo momento al centrocampista marocchino. Tuttavia, in un contatto con l'agenzia di stampa Antenados no Futebol , il direttore sportivo del club, Rui Costa (solo omonimo dell'ex calciatore viola) ha negato qualsiasi interesse ad ingaggiare il giocatore.