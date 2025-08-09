Il Newcastle è pronto a prelevare Thiaw dal Milan e i rossoneri pensano al sostituto: Comuzzo e Leoni in pole position

Molti quotidiani sportivi quest’oggi sottolineano come la permanenza di Pietro Comuzzo a Firenze non sia stata mai come adesso in bilico. Secondo quanto riportato oggi all’Old Trafford, dove la Fiorentina sfiderà il Manchester United in amichevole, saranno gli emissari di molti club di Premier League pronti a visionare il difensore classe 2005. Ma per la piega che sta prendendo il calciomercato, c’è un club di Serie A che nelle prossime settimane potrebbe avere la disponibilità economica per puntare Comuzzo e far vacillare Rocco Commisso.

Il Newcastle alza il pressing per Thiaw, e ora il Milan vacilla

Secondo quanto riportato questa mattina da Sky Sport infatti il Milan nei prossimi giorni potrebbe perdere Malick Thiaw, ormai da settimane nel mirino del Newcastle. I magpies non mollano il centrale tedesco e, dopo una prima offerta di 30 milioni rifiutata dal Milan, i Magpies hanno intenzione di alzare la proposta per convincere i rossoneri ad aprire la trattativa e lasciar partire il giocatore.

Per il momento Thiaw non ha manifestato la volontà di trasferirsi in Premier League, ma in caso di un’offerta irrinunciabile il Milan valuterebbe concretamente la sua cessione per la prima volta. Oltre certe cifre l’operazione infatti non sarebbe negativa per i rossoneri, soprattutto per le loro casse: un’eventuale cessione che potrebbe garantire al Milan una preziosa plusvalenza. Thiaw, infatti, fu acquistato nell'estate del 2022 dallo Schalke per 10 milioni comprensivi di bonus. E con 40 milioni in mano Igli Tare potrebbe bussare alle porte di Fiorentina e Parma per uno tra Comuzzo e Leoni.