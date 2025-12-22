Corriere dello Sport-Stadio: Firenze canta e si gira, i tifosi respingono la Fiorentina

Sono tre le pagine che il Corriere dello Sport-Stadio ha dedicato stamani alla vittoria della Fiorentina.

Pagine 16-17

Sulla partita: “Viola riveduta e corretta”. Sottotitolo: “Udinese in 10 dall’8’, ma i cambi di Vanoli funzionano: è goleada”. Di spalla il commento: “Aspettiamo Parma”.

Pagina 19

La protesta della Fiesole: “Firenze canta e si gira”. Ovvero: “I tifosi entrano ma respingono la Fiorentina”. E infine presente: “ Sprint Paratici avrà pieni poteri per ricostruire questa Viola”.