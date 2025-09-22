Baldas: "Pioli? Quando ti gira tutto storto finisce che vai a prendere gol da un fallo che tutto sommato aveva poca importanza"

Grandi polemiche dopo l'ultimo turno di Serie A, attorno alle decisioni arbitrali. Bologna-Genoa, Verona-Juventus e Fiorentina-Como sono state le gare “incriminate”. Per avere un parere tecnico sul tema, TMW ha contattato l'ex arbitro Fabio Baldas: “Pioli è uno perbene, io l'ho arbitrato quando giocava e so com'è di persona. Però lo capisco, c'è tanta tensione, ti gira tutto storto e finisce che vai anche a prendere un gol ad esempio da un fallo che tutto sommato aveva poca importanza”.

“Manca personalità agli arbitri”

"Noi quando arbitravamo eravamo in tre, oggi sono il doppio. Se c'è un fallo da una parte o dall'altra, te magari fischi in prima battuta ma poi ti intervengono tra quarto uomo e cuffie… Agli arbitri serve personalità, prendere di petto le decisioni".

“Non ci sono più i Collina…”

“I fischietti della mia generazione e di quella prima, come Agnolin e Casarin, ma penso anche a Collina, avrebbero potuto rimanere lì qualche anno ancora. Si vedeva maggiore personalità. C'erano errori, certo, chi non ne ha fatti? Mi metto io per primo. Il calcio è cambiato ed è molto più veloce: c'era bisogno di un aiuto tecnologico, ma non vorrei si andasse troppo oltre. L'unico che può avere una percezione netta della consistenza di certi contatti è quello che sta lì, l'arbitro sul campo. Mi sembra che invece si vada incontro all'eccesso contrario con il rischio che venga sminuita proprio la figura arbitrale”.