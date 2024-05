Nonostante l'eliminazione in Conference League l'Aston Villa conferma Emery: contratto lunghissimo per il basco

Nonostante la clamorosa eliminazione di qualche settimana fa in Conference League per mano dell'Olympiakos, l'Aston Villa conferma Unai Emey in panchina: il tecnico spagnolo ha firmato un contratto che lo legherà ai Villans per i prossimi cinque anni. Arrivato nel 2022 il tecnico basco la scorsa stagione è riuscito a riportare il club inglese in Europa dopo 13 anni e in questa stagione a raggiungere la prima qualificazione in Champions League nella storia della società.

Il presidente: “Con Emery stiamo costruendo qualcosa di speciale”

Questo il commento del presidente del club Nassef Sawiris riportate dal sito ufficiale del club: “Stiamo costruendo qualcosa di speciale qui all’Aston Villa con Unai al centro e siamo lieti che abbia firmato un nuovo accordo con il club fino al 2029. Mentre ci avviciniamo al nostro storico 150° anniversario, c’è molto da aspettarsi con Unai al timone”.

Questa l’immagine della firma pubblicata dall’Aston Villa sui social: