Tiene banco il caso del gol che ha deciso Juventus-Fiorentina. Storie tese tra Pinones-Arce e Canzi: "Mancanza di fair play inaccettabile"

Anche il mister della Fiorentina Femminile si è espresso sull'episodio che ha deciso la sfida delle sue viola contro la Juve: il commento di Pinones-Arce ricalca quello del DS Mazzoncini, relativo all'unico gol della partita, arrivato dopo un fallo non fischiato ai danni di una giocatrice viola.

L'accusa di Pinones-Arce

“Prima di tutto è fallo, un fallo che si è visto sia dal campo che anche poi dall'FVS (Football Video Support, un Var a chiamata limitata, ndr). Non riesco a capire come non si sia visto un fallo del genere, che peraltro ha determinato la gara, e per me è una vergogna anche il fatto che una società che dice di esser così corretta, poi faccia continuare il gioco vedendo che noi abbiamo una giocatrice a terra. Poi si parla di fair play… per me è una cosa clamorosa”.

La risposta del tecnico della Juve

Così come lui, anche Canzi, il tecnico delle bianconere, si è espresso sull'argomento: “Il mister della Fiorentina ha avuto da ridire sul nostro atteggiamento con una giocatrice a terra in maniera pesante e intensa. Fatico ad accettare lezioni di fair play. Da quando gli arbitri hanno il dovere di fermare le situazioni pericolose e quindi i colpi in testa è sempre l’arbitro che decide”.