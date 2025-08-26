L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran riflette. Riflette da ormai un mese, da quando Stefano Pioli lo ha messo ai margini del progetto tecnico viola, eppure non è dato sapere quali siano le sue intenzioni. In due settimane, nonostante la Fiorentina avesse accettato le offerte, ha chiuso la porta a Flamengo e CSKA Mosca. E adesso?

L'eterna attesa di Beltran, ma chissà se arriverà il River Plate. E la Fiorentina vuole risposte

La nettissima sensazione è che Beltran stia sperando che il River Plate si presenterà dalla Fiorentina entro la fine del calciomercato per poter tornare in Argentina. Gallardo avrebbe peraltro richiesto un rinforzo in attacco. Ma non è così semplice: i Millonarios dovranno accontentare il club viola, sempre se volessero presentare concretamente un'offerta. E se il River non si affacciasse, la lista di pretendenti è tutt'altro che lunga. In caso fosse impossibile il ritorno nella squadra del cuore, Beltran vorrebbe rimanere in Europa: al momento resta solamente l'opzione Parma. La Fiorentina esige una risposta dal calciatore il prima possibile; di mezzo c'è un ingaggio che grava pesantemente sulle casse della società. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.