Floro Flores: "Mio figlio Armando ha talento e tanti margini di crescita. La Fiorentina lo deve aspettare"

Antonio Floro Flores ha appena raggiunto un grande traguardo sulla panchina del Benevento ottenendo la promozione in Serie B. L'ex attaccante, in un'intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato anche del figlio Armando, che gioca nelle giovanili viola.

Questione di geni

“Da padre sono innamorato dei miei figli - ha detto Floro Flores - Quando poi riesco a distaccarmi vedo un ragazzo di talento, con tanti margini di crescita. Però so che per fare una carriera importante di strada ne deve fare ancora tanta".

Il club viola

L'ex bomber ha commentato poi la gestione dei giovani della Fiorentina, che da anni è saldamente una delle migliori giovanili d'Italia: "Da padre ci parlo poco di calcio perché non posso essere obiettivo. Deve essere aspettato e aiutato e la Fiorentina è un club dove sanno lavorare bene con i giovani”.