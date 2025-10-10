Sottil: "Ho scelto io di lasciare la Fiorentina, ma non ho problemi con nessuno. A giugno..."

L'attaccante del Lecce Riccardo Sottil, arrivato in prestito dalla Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra i temi trattati anche l'addio alla squadra viola e al suo arrivo in Puglia.

Sul rapporto con la Fiorentina

"Come mi sono lasciato con la Fiorentina? Bene, io non ho avuto problemi con nessuno. A Firenze devo molto, sono arrivato che ero un ragazzino e sono cresciuto fino ad arrivare alla Serie A. Sono stato li parecchi anni, conosco praticamente tutti: quella di andare via in prestito è stata una mia scelta, volevo un posto dove essere protagonista e sentirmi di nuovo il Riccardo di prima. Poi a giugno si vedrà, ora sono concentrato sul Lecce”.

Sulla scelta di Lecce

“Pantaleo (Corvino ndr) l'ho avuto a Firenze quando ero nella Primavera ed è stato molto importante per me. Di Francesco mi ha allenato a Cagliari, ha sempre visto grandi potenzialità in me e io con lui mi sono sempre trovato bene. Il resto lo ha fatto il calore di Lecce. Qui c'è entusiasmo e passione. Ci sono 22mila abbonati, lo stadio è sempre pieno e anche in trasferta ci seguono a migliaia”.