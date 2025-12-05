FOTO - I primi dettagli della quarta maglia "double face" della Fiorentina
La Fiorentina ha da poco pubblicato sui propri social il video di presentazione della quarta maglia realizzata con Kappa, chiamata Fourth Kombat™ Kit.
La presentazione
“Due lati, un’unica identità: la nostra. Il nuovo Fourth Kombat™ Kit racconta la storia di Firenze e della sua gente” si legge nel post di presentazione della nuova maglia, che avrà due facce, cioè sarà indossabile da entrambi i versi. Uno appare arancione, uno appare con sfumature viola, bianche e rosa.
Le foto e il video
