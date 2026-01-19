La Fiorentina comunica data e orario della messa in suffragio di Commisso in Duomo a Firenze. Ecco quando si terrà

Attraverso una nota ufficiale, la Fiorentina ha reso noti la data e l'orario dell'annunciata messa in suffragio di Rocco Commisso nel Duomo di Firenze.

La nota

“La Famiglia Commisso e la Fiorentina informano che lunedì 26 gennaio alle ore 18:00 verrà celebrata, presso il Duomo di Firenze, Cattedrale di Santa Maria del Fiore, in Piazza del Duomo, una Santa Messa in suffragio del Presidente Rocco Commisso”.

Occasione per ricordarlo

“Sarà questa l’occasione per tutti i tifosi viola e per tutti i cittadini di essere vicini alla famiglia Commisso in questo momento di dolore e sofferenza e di rendere omaggio alla memoria di un uomo che si è così profondamente legato alla città di Firenze ed ai colori viola e la cui memoria rimarrà, per sempre, legata alla Fiorentina ad a Firenze. Ulteriori dettagli logistici ed informazioni di servizio verranno forniti in seguito”.