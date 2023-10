In consiglio comunale a Firenze ha parlato l'assessore Giovanni Bettarini, parlando dello scostamento di bilancio che riguarda anche il Padovani. Queste le sue parole: "Con questa variazione non si parla solo del Padovani, ma di molti altri temi che riguardano Firenze, dalle case popolari a eventi culturali e sociali.

Sul Padovani, con l'approvazione della manovra, si metterebbero 5 milioni nel 2023 e 5 milioni nel 2024. Questa è una procedura che viene fatta con lo strumento del dialogo competitivo. Con questo, si può partire con una valutazione dei costi per l’ampliamento dello stadio attraverso delle tabelle già fornite. L’investimento dopo la delibera della giunta è stato inserito nel piano degli investimenti. Poi verranno adeguati i costi e nell’ambito della procedura verrà definito in modo preciso il tutto.

Stiamo realizzando una struttura per il rugby e avrà esclusivamente questa funzione. Nell’ambito della commissione sono stati fatti diversi rilievi. Una città ambiziosa come Firenze, fa bene a fare un investimento del genere anche su uno sport in crescita come il rugby".