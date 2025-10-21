Corriere Fiorentino: Commisso ribadisce dagli USA "Pradè resta"
Una pagina dedicata alla Fiorentina sul Corriere Fiorentino che troviamo quest'oggi in edicola.
Pagina 9
Apertura per: “Silenzio e lavoro”. Ovvero: “Squadra a pranzo coi dirigenti, Commisso dagli Usa ribadisce: il d.s. Pradè resta (almeno fino a fine anno)”.
Com'è dura vincere per Pioli
In taglio basso: “Pioli, com’è dura vincere in A con i viola L’ultima volta nel 2019: quindici partite fa”. Sottotitolo: “Poker alla Spal di 6 anni fa, poi il buio: da allora il tecnico ha raccolto solo 8 punti”.
