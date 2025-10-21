​​

Corriere Fiorentino: Commisso ribadisce dagli USA "Pradè resta"

Redazione /
Corriere Fiorentino

Una pagina dedicata alla Fiorentina sul Corriere Fiorentino che troviamo quest'oggi in edicola. 

Pagina 9

Apertura per: “Silenzio e lavoro”. Ovvero: “Squadra a pranzo coi dirigenti, Commisso dagli Usa ribadisce: il d.s. Pradè resta (almeno fino a fine anno)”. 

Com'è dura vincere per Pioli

In taglio basso: “Pioli, com’è dura vincere in A con i viola L’ultima volta nel 2019: quindici partite fa”. Sottotitolo: “Poker alla Spal di 6 anni fa, poi il buio: da allora il tecnico ha raccolto solo 8 punti”. 

