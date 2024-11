Colpa del ruolo? Palladino cerca nuove zolle di campo per Colpani. E la mezzala di qualità potrebbe fare al caso suo

Uno dei temi ‘caldi’ - si fa per dire, vista la sosta - in casa Fiorentina è il possibile impiego di Andrea Colpani in mezzo al campo. Un utilizzo da mezzala che lo potrebbe riavvicinare ai livelli delle due stagioni passate. Inutile provare a negarlo, l'ex Monza è stata una delle note meno liete degli arrivi estivi. Colpa del ruolo? Eppure, in Brianza - e con Palladino - giocava praticamente nella stessa zona di campo. D'altronde, Colpani è un trequartista a cui piace allungarsi sulla fascia per tentare il dribbling e poi magari riaccentrarsi per cercare la conclusione verso la porta. Un particolare, questo secondo, che non gli è ancora mai riuscito in diverse settimane a questa parte.

Beltran inamovibile, Gudmundsson di rientro… e Colpani?

La doppietta di Lecce è stato l'unico squillo veramente rilevante finora. Non fraintendiamoci, ma le altre sue prestazioni sono state sempre al limite della sufficienza. Colpa del ruolo? Beh, meglio che Palladino nessun'altro può dirlo. Ecco che già a Como potremo vederlo in una posizione differente, anche se molto dipenderà dalla ripresa di Gudmundsson. E' l'islandese la chiave della trequarti viola, il jolly che spariglia tutte le altre carte. Beltran difficilmente può perdere il posto in questo momento di grande forma, ecco allora che potremmo vedere Colpani in un centrocampo a tre come mezzala di qualità.

Pro e contro

Sicuramente, una “scossa”, un cambio di posizione, più che di ruolo, potrebbe aiutare Colpani a trovare maggior fiducia e intesa con i nuovi compagni. A Monza sono ancora note le sue avanzate dalla propria metà campo verso l'area di rigore avversaria: reti segnate portando avanti la sfera e saltando tutti gli ostacoli che si trovava nel percorso. Tuttavia, questa sistemazione lo allontanerebbe naturalmente da quella porta che Andrea cerca con tanta insistenza. Per lui, il gol, a volte sembra proprio una chimera. Insomma, Palladino sta “cucinando”: Colpani in salsa ala oppure marinato in mezzo al campo? E' molto probabile che a dicembre lo vedremo spaziare in grandi fette di campo.