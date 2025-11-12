E' novembre ma sembra luglio, la Fiorentina è come se tornasse in preparazione estiva
Oggi la Fiorentina torna in campo dopo due giorni di riposo. Al Viola Park andranno in scena due sedute di lavoro al giorno, per un paio di giorni di fila, come se per la squadra fosse il tempo della preparazione estiva.
Lavoro indispensabile
Un lavoro questo che il nuovo allenatore, Vanoli, al pari di tutto il suo staff, considera indispensabile viste le condizioni atletiche in cui ha trovato i giocatori.
Elemento condiviso
Elemento questo condiviso per altro con il nuovo direttore sportivo, Goretti, ma anche con molti giocatori, a cominciare da Piccoli che aveva parlato di questo problema atletico, nei minuti successivi alla gara pareggiata contro il Genoa.
Insomma è novembre, ma da questo punto di vista sembra luglio per la squadra.
