Rotan: "La Fiorentina è il peggior avversario che ci sarebbe potuto capitare. Una doppia sfida che affrontiamo senza paura"

Dopo la vittoria per 3-0 all'andata, molti pensavano che il Polyssia fosse già qualificato per il play off di Conference League contro la Fiorentina. Invece gli ucraini hanno dovuto faticare nel ritorno col Paksi, dove sono andati sotto 2-0 e hanno segnato il gol della definitiva qualificazione al 96'.

“L'avversario più forte”

L'allenatore del Polissya, Ruslan Rotan, ha avuto già modo di parlare del match contro i viola: “Ora affronteremo la Fiorentina, un avversario famoso che è arrivato in finale di Conference due volte negli ultimi tre anni e una volta in semifinale. Quindi, forse, è l'avversario più forte che ci sarebbe potuto capitare”.

“Non dobbiamo avere paura”

E poi: “Dobbiamo essere più bravi mentalmente. Dobbiamo affrontare questa partita come se non ci fosse una favorita; ci sono due partite, ognuna di queste dura novanta minuti, e forse anche di più se ci sono i tempi supplementari o i rigori. E non dobbiamo avere paura di nessuno. Non importa quale sia il risultato, bisogna giocare fino alla fine”.

Infine: “Anche se, sulla carta, la Fiorentina oggi sembra la netta favorita, credo che dovremmo affrontare mentalmente la partita senza paura di questo grande avversario”.