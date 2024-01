Sentite Sarri: "Giocare alle 12:30 contro il Lecce poteva essere un'imboscata. Le scadenza di contratto sono un problema tutto italiano"

A Sky Sport ha parlato l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria casalinga contro il Lecce con la quale i biancocelesti hanno raggiunto la Fiorentina a 33 punti in classifica. Queste le sue parole: “La quinta vittoria consecutiva? Era una partita difficilissima per tanti motivi, con un rischio down dal punto di vista mentale. Ed il Lecce ci ha sempre creato difficoltà. Sarebbe stata dura anche avessimo giocato di sera, alle 12.30 era un'imboscata”

E su Felipe Anderson, accostato in passato anche alla Fiorentina: "E' un giocatore che potenzialmente è da grandissimi club, purtroppo la sua carriera è stata costellata di momenti no che fanno parte del pacchetto Felipe Anderson. Ma io sono innamorato di lui, solo vederlo correre mi soddisfa il senso estetico. Il suo rinnovo? Quello dei giocatori in scadenza è una storia solo italiana, in Inghilterra giocano tutti senza problemi. Poi da qui a fine stagione ci sarà anche il tempo di risolvere la questione"