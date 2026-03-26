Baldini: "Ndour ci tiene a migliorarsi ed è arrivato ad un livello importante. Ora non deve porsi limiti perché..."

L'allenatore dell'Italia Under 21 Silvio Baldini ha parlato della bella vittoria azzurra sulla Macedonia del Nord al Castellani per poi concentrarsi anche sul viola Cher Ndour. Il centrocampista della Fiorentina è andato anche oggi in gol, dopo la rete segnata contro l'Inter.

“I ragazzi si divertono a vivere la Nazionale, Camarda è venuto in ritiro per stare con la squadra anche se infortunato, per stare coi compagni, scherzare e passare il tempo con noi. Dopo l'1-0 nel primo tempo potevamo fare anche il 2-0, dovevamo far meglio e loro lo sapevano, non occorre urlare, perché i ragazzi ne erano consapevoli. Nel secondo tempo abbiamo infatti segnato subito 2 gol. Non chiedo il risultato alla squadra, ma la prestazione: i ragazzi devono essere tranquilli perché hanno fatto il meglio che possono in campo”.

“Non voglio prendermi dei meriti, ma non dico quello che non penso e chi mi conosce lo sa. Questi ragazzi arrivano da me con basi importanti e li vedo cresciuti. Con la Svezia troveremo un avversario più forte, ma questo esalta i miei ragazzi, perché amano giocare a viso aperto. I margini di crescita di Ndour? È un ragazzo in gamba, che ci tiene a migliorarsi, ogni partita che gioca fa gol. È arrivato ad un livello importante e non deve porsi limiti, quando pensi di essere arrivato comincia la discesa”.