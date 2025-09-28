Il difensore della Fiorentina Pablo Marì è intervenuto a DAZN per commentare il pareggio per 0-0 contro il Pisa: "Abbiamo trovato un po' più di compattezza, avevamo voglia di portare a casa questa

partita importante per tutti. Loro hanno avuto una bella occasione, poi abbiamo fatto meglio noi. Ci aspettavamo comunque tanti duelli e siamo stati all'altezza".

“Il mister ci ha detto…”

Prosegue: “Ci dispiace soltanto non aver trovato i tre punti. Il mister ci ha detto che dobbiamo fare molto di più in settimana. Il Pisa dal canto suo ha fatto una gran pressione alta ed era difficile uscire bene”.

"Siamo una grande squadra"

E aggiunge: “Siamo una grande squadra, dobbiamo continuare a lavorare".