I tempi delle frecciate social, delle gambe tirate indietro e delle tensioni in allenamento sono finiti

Sono finiti i tempi delle frecciate social, delle gambe tirate indietro e delle tensioni in allenamento. Al Viola Park sta emergendo un Dodô diverso da quello visto durante l’estate. A riportare la notizia è La Nazione.

Cambio di atteggiamento

Il terzino brasiliano sembra aver ritrovato la voglia di concentrarsi sulla Fiorentina. Il suo atteggiamento ricorda quello con cui, quattro anni fa, scelse il progetto viola dopo l’esperienza allo Shakhtar Donetsk, interrotta dalla guerra in Ucraina.

Il peso di Vanoli

Durante il mercato Dodô aveva sperato nel trasferimento a un grande club, ma le offerte arrivate sarebbero state soltanto quelle di Nottingham Forest e Olympiacos. Rimasto a Firenze, sta ora cercando di lasciarsi alle spalle i mesi difficili. In questo cambiamento avrebbe avuto un peso importante il ritorno di Paolo Vanoli in panchina: un’occasione per ricostruire il rapporto con l’ambiente e tornare protagonista in campo.