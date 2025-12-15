E se il nuovo dirigente in casa Fiorentina fosse Giuntoli? Oggi possibile colloquio a tinte viola

Sono ore di riflessione in casa Fiorentina, con i dirigenti viola barricati al Viola Park alla ricerca di una soluzione a un momento di emergenza totale.

Alla ricerca di un dirigente

La società sarebbe anche alla ricerca di un dirigente d'esperienza da inserire nell'organigramma per aiutare Ferrari e Goretti a gestire la situazione.

Giuntoli in pole?

Secondo quanto riporta Lady Radio, in pole ci sarebbe Cristiano Giuntoli, con il quale oggi è o era in programma un incontro a tinte viola. Da capire sia le richieste dell'ex responsabilità dell'area sportiva della Juventus, sia l'apertura di Commisso all'affare.