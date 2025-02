Ndour: "Felicissimo di tornare in Italia e di farlo con questi splendidi colori"

Cher Ndour è un nuovo giocatore della Fiorentina. L'ex PSG arriva a titolo definitivo per 5 milioni di euro ma anche con il 50% sulla rivendita a favore del club parigino. Dopo aver parlato ai canali della società, il classe 2004 ha pubblicato sui social la sua prima foto con la maglia della Fiorentina.

Le prime immagini di Ndour con la maglia della Fiorentina

La scelta del numero di maglia

Ndour ha commentato così: “Felicissimo di tornare in Italia e di farlo con questi splendidi colori, Forza viola”. Ndour, come Zaniolo, non potrà esserci giovedì con l'Inter: esordio rimandato a lunedì prossimo, sempre con l'Inter. Il ragazzo di Brescia ha scelto la maglia numero 27.