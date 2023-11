Ritorna la Fiesole col Bologna...e mette in scena la coreografia che doveva essere fatta con la Juventus

Domenica prossima, in occasione di Fiorentina-Bologna, ritorneranno in Curva Fiesole tutti i gruppi e tutti i tifosi che in questi giorni si sono prodigati per dare una mano ai paesi alluvionati e che hanno disertato lo stadio contro la Juventus in segno di protesta.

Non solo, secondo quanto riportato da Lady Radio, la coreografia che doveva essere proposta contro la Juve, verrà fatta contro i rossoblu tra tre giorni.